Almaar meer scholen sluiten (deels) door omikron

Minder erg, maar wel besmettelijk. Die tendens in het omikronvirus zorgt ervoor dat er ook in West-Vlaanderen almaar meer scholen overstappen op (deels) afstandsonderwijs. Dat is alvast zo in Brugge, Oedelem, Torhout, Poperinge en Kortrijk.

Eind vorige week was het Don Boscocollege in Kortrijk de eerste school die de beslissing nam om voor de komende twee weken opnieuw over te stappen op afstandsonderwijs. De leerlingen van die school zijn al zeker tot en met 28 januari thuis. Eén op vier van de leerkrachten moest er ziek thuis blijven en meer dan 100 jongeren waren al besmet. (Lees verder onder de foto)

Afgelopen maandag volgde de Rhizo-scholengroep in Kortrijk dat voorbeeld. Uit voorzorg, omdat de school teveel besmettingen vaststelde. Die school schakelt ook zeker deze week al over op afstandsonderwijs. Intussen heeft ook het Guldensporencollege Campus Kaai in Kortrijk beslist om voor een aantal klassen in de derde graad over te stappen op afstandsonderwijs. (Lees verder onder de foto)

Het volledig vernieuwde VTI in Brugge neemt een beetje een valse start. Vorige week maandag kwamen de leerlingen voor het eerst in hun nieuwe schoolgebouw. Gisteren kwam Minister voor Onderwijs Ben Weyts er nog langs. Het is meteen voor even het laatste 'wapenfeit' op de nieuwe school. Want het VTI sluit de deuren voor de rest van de maand. Eén op vijf van de leerlingen moet er al thuis blijven. De school telt 1200 leerlingen en 180 leerkrachten. (Lees verder onder de video)