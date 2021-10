Allijns volgt Vandendriessche op in Kortrijk

Allijns is 40 jaar oud en is de zoon van gewezen KVK-voorzitter Joseph Allijns. Hij zetelt al sinds 2012 in de Kortrijkse gemeenteraad. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich zo kandidaat: “Ik werd écht enorm snel verliefd op onze stad. Op vandaag vond ik m’n plekje in het Toscane van Kortrijk: Bellegem. Ik ben fiere vader van 2 toffe meiden: Flore-Féline (9) en Laurien- Alixe (7). In de voorbije jaren heb ik als fractieleider in de gemeenteraad mee geijverd voor een echt leefbaar Kortrijk voor iedereen. Zonder onderscheid.”

Koen Byttebier volgt Allijs op als fractieleider.

