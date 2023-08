Alles om festivalterrein moddervrij te houden: organisatoren nemen maatregelen

Het terrein van Dranouter lag er vanmorgen nog behoorlijk droog bij, maar als het blijft regenen zou dat wel eens snel kunnen veranderen. "Moesten er plaatsen zijn met echt modder, dan hebben we van die containers vol met schors klaarliggen om droge plaatsen terug te voorzien," zegt organisator Bavo Vanden Broeck.

Campo Solar Damme

Het team van Campo Solar is al bijna een maand aan het opbouwen voor het festival dat straks misschien wel 20.000 bezoekers trekt in Damme. Het staat bekend als het meest zonnige festival, maar ook hier hebben ze door dat het wellicht de natste editie wordt. Comfort is ook voor hun bezoekers belangrijk, maar het team gelooft er in dat ze het dit weekend aangenaam kunnen maken. (Lees verder onder de foto)

Er komen extra rijplaten, gedraineerde parkeerplaatsen en tonnen extra houtschilfers. Het is de zwaarste opbouw in zeven jaar tijd maar ze beloven: bezoekers houden de voeten komend weekend droog.

Het weerbericht ziet er voor dit weekend niet al te rooskleurig uit, dus festivalgangers bereiden zich maar beter goed voor, waarschuwen ze in Dranouter. Bavo Vanden Broeck: "Ik denk dat iedereen best stevig schoeisel mee doet, en nog een paar droge kousen is misschien ook wel aan te raden. En voor de rest denk ik dat de muziek voor de zon zal zorgen dit weekend."