Allerlaatste formatievlucht met Seakings

Vandaag voert een formatie van drie Seaking-helikopters een navigatievlucht uit boven onze provincie. Dit is bijzonder omdat het de allerlaatste keer is dat een formatie van drie Seakings kan worden samengesteld.

Ze vertrekken in Koksijde en vliegen daarna naar Diksmuide, Ieper, Semmerzake, Gent, Puyenbroeck in Wachtebeke, Brugge, Knokke, Zeebrugge, Oostende en landen dan opnieuw in Koksijde.

In dienst sinds 1976

Momenteel nemen de nieuwe NH-90 ‘CAIMAN’ Nato Frigate Helikopters geleidelijk de Search-and-Rescue-opdracht over van de Seaking. De gekende Sea Kings zijn al in dienst sinds november 1976. De laatste helikopter voert in de loop van de maand maart zijn laatste operationele missie uit. De nieuwe NH-90-helikopters nemen geleidelijk de zoek- en reddingsopdracht (SAR) over.

"Deze vlucht is bijzonder omdat het de allerlaatste keer is dat een formatie van drie Search-and-Rescue Seakings van het 40ste Smaldeel uit Koksijde kan worden samengesteld", aldus Defensie. Een van de toestellen heeft immers het einde van zijn vliegpotentieel bereikt en wordt binnenkort definitief uit de omloop gehaald.

Band met Koksijde

Één van deze legendarische helikopters zal voor altijd Koksijde, de gemeente waarmee deze toestellen een onlosmakelijke band hebben, als thuisbasis krijgen. Defensie schenkt één van de heli’s aan deze gemeente.

De formatievlucht