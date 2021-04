Allerlaatste duik in Oostends zwembad

Het einde van een tijdperk in Oostende: het zwembad op de site naast het Thermae Palace was vandaag voor de laatste keer open. Het vertrouwde bad sluit na 45 jaar definitief de deuren.

Het zwembad in Oostende is op. Het gebouw is in slechte staat en de faciliteiten zijn verouderd, al hangt er vandaag ook een nostalgische sfeer. Heel wat Oostendenaars komen vandaag nog een allerlaatste keer baantjes trekken en herinneringen ophalen. Het betonnen monument wordt volgende week zaterdag, op 1 mei, officieel ingeruild voor een hypermoderne infrastructuur langs de Northlaan. Het gloednieuwe zwemcomplex zal de naam van topzwemster Brigitte Becue dragen, krijgt meer banen en is uitgerust met een bewegende bodem.

Nog geen nieuwe invulling voor oud zwembad

Welke invulling het oude complex langs de Koningin Astridlaan zal krijgen, is nog niet duidelijk. Schepen van Sport, Bart Plasschaert, vertelt dat het schepencollege nog moet beslissen wat er met het oude zwembad zal gebeuren.