Allerheiligen: begraafplaatsen krijgen de nodige opknapbeurt

Maandag is het 1 november, of Allerheiligen en dan bezoeken veel mensen het graf van een geliefde.

Al doen veel mensen dat al deze week. Zeker om de grafsteen eens op te poetsen en er bloemen neer te leggen. Vandaag was het op de nieuwe stedelijke begraafplaats in Roeselare al behoorlijk druk. Niet alleen de grafstenen krijgen een opknapbeurt, ook de groendienst is druk in de weer om de perken te onderhouden. (Lees verder onder de foto)

Helemaal op het einde van de begraafplaats in Roeselare is de kinderbegraafplaats aangelegd. Tussen de bloemen en het water is er een serene plaats met kleinere stenen voor ongeboren kindjes.