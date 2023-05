Alle zeven verdachten die terreuraanslag planden zijn aangehouden

De terreurverdachten blijven nu opgesloten tot de volgende zitting van de raadkamer, die binnen de vijf dagen gehouden wordt. De meesten van hen hebben de Tsjetsjeense nationaliteit, drie hebben ook de Belgische nationaliteit.

De verdachten hadden nog geen duidelijk doelwit vastgelegd voor hun aanslag en bespraken nog verschillende scenario's, maar waren wel actief op zoek naar wapens. Ze behoren tot een groep die fervent aanhanger is van Islamitische Staat. De groep werd opgepakt bij drie huiszoekingen in Roeselare, drie in Menen en verder nog huiszoekingen in Oostende, Wevelgem en Gent.

BEKIJK OOK: