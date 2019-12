Alle treinen rijden opnieuw normaal

Dat bevestigt Dimitri Temmerman, woordvoerder van spoorwegmaatschappij NMBS. De staking ging woensdagavond om 22 uur van start.

Tijdens de staking was er een minimale dienstverlening, waarbij ongeveer een op de drie treinen reed. De actie was een gevolg van het vastgelopen overleg over een sociaal akkoord 2020-2022 voor het spoorpersoneel. Het gaat om een initiatief van de socialistische vakbond ACOD Spoor - de grootste vakbond bij de spoorwegen - en de liberale bond VSOA Spoor.

Ook de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS) sloot zich bij de oproep aan. De stakers eisten met hun actie onder meer het behoud van de 36 urenwerkweek voor het voltallige personeel en een loonsverhoging van 1,1 procent.