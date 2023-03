Alle remmen los op 100 dagen in Waregem

In de meeste West-Vlaamse steden en gemeenten wordt de 50 dagen gevierd en Waregem denkt eraan om volgend jaar ook over te schakelen. Maar gisteravond was het nog alle remmen los op de 100 dagen, misschien wel voor de laatste keer.

Cindy Besard, Jeugdraad Waregem: “Het is wel belangrijk dat we in Waregem ook iets kunnen organiseren, want tegenwoordig gaat iedereen altijd naar Gent. En het is leuk om ze nog even bij ons in Waregem te houden. Dat leeft hier wel iets meer dan in andere steden heb ik de indruk. Op school heb ik het ook gezien, de foto’s, de filmpjes, iedereen is uitgelaten.”