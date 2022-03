Op enkele plaatsen in onze provincie vieren laatstejaars vandaag hun 100 dagen. Ook in Waregem vanmorgen: honderden leerlingen kwamen verkleed naar de Markt voor een vroege ochtendfuif.

En ze zijn maar wat blij dat alle beperkingen zijn weggevallen, want in de coronajaren waren 100-dagen-vieringen uitgesteld of werden strenge maatregelen opgelegd. Vandaag was het voor de zesdejaars weer 100 dagen als vanouds.

