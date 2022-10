Alle passagiersvluchten vanuit Oostende volgeboekt voor herfstvakantie

Vooral Alicante en Tenerife zijn populairder dan tijdens de herfstvakantie in 2019, voor corona. Naar het Spaanse Alicante vertrekken dubbel zoveel reizigers. In totaal lokken de alle Spaanse bestemmingen vijf procent meer boekingen.

Piet Demeyere, Woordvoerder TUI: "Alicante is de grote winnaar qua passagiersaantallen: TUI fly verwelkomt op haar vluchten naar Alicante liefst dubbel zoveel reizigers als in de herfstvakantie van 2019. Ook Tenerife doet het uitstekend met 50% meer reizigers dan drie jaar geleden. De vluchten uit Oostende zijn een exclusief aanbod van TUI fly en kennen sinds de start een groot succes omwille van de vlotte bereikbaarheid en de kleinschaligheid van de luchthaven. TUI rekent op een voortzetting van de positieve trend qua reizen en gelooft er stellig in dat deze regionale luchthaven ook in de komende maanden mooie cijfers zal realiseren."