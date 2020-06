Alle indicatoren in dalende lijn, minder dan 300 mensen in het ziekenhuis

Er waren de afgelopen zeven dagen gemiddeld 89 nieuwe coronabesmettingen, 5 overlijdens en 18 ziekenhuisopnames per dag.

Dat zijn er minder dan een week eerder, toen er nog gemiddeld 107 nieuwe besmettingen, 10 sterfgevallen en 20 opnames waren. Dat blijkt uit het meest recente rapport van gezondheidsinstituut Sciensano, dat vanaf dinsdag communiceert over de zevendaagse daggemiddelden en die vergelijkt met een week eerder.

Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis daalde maandag onder de 300, met nog 293 bevestigde coronapatiënten in de ziekenhuizen.