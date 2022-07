Aan de kust is het niet alleen warm, het is er ook enorm druk. Voor de redders is het ploeteren om alles rond te krijgen.

"We hebben gigantisch veel mensen die flauwvallen door de hitte", zegt hoofdredder van Blankenberge Tom Cocle. En dat heeft niet alleen te maken met de hitte: "We stellen ook vast dat veel mensen alcohol drinken, dat is niet zo verstandig in zo'n weer."

Tel daarbij nog eens een pak verloren gelopen kindjes en je begrijpt waarom de redders het razend druk hebben. "We maken ons klaar, want om 19 uur is het hoogwater, dus zullen de mensen dichter op elkaar zitten."