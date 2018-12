Het is dan ook alle hens aan dek vandaag bij traiteurs en bakkers. Ook bij bakkerij ‘De Verfijning’ in Waregem waar ze vandaag voor meer dan 1.000 mensen kerstgebak klaarmaakten. Opvallend: het mogen dan wel drukke tijden zijn voor de bakkers. Steeds meer van hen sluiten in deze eindejaarsperiode, omdat ze te weinig personeel vinden. Bakker Peter Goetelen dus niet, hij moet vandaag een paar honderd kerststronken klaarmaken, in verschillende maten en smaken.