Alle bewoners wzc’s tegen eind februari gevaccineerd in W13-gebied

In de woonzorgcentra in de Kortrijkse regio hebben al 10.644 bewoners, personeelsleden en zorgverstrekkers een eerste coronaprik gekregen. Dat blijkt uit cijfers die welzijnsvereniging W13 in de verschillende gemeenten verzamelde.

Wat de bewoners betreft, is de vaccinatiegraad gemiddeld 96 procent. De andere 4 procent kreeg geen prik omdat ze ofwel weigerden, ofwel op dat moment geen prik konden krijgen; sommigen verbleven in het ziekenhuis, anderen zaten in quarantaine door een uitbraak van COVID-19 in het woonzorgcentrum.

In de eerste week van januari kregen de bewoners van de woonzorgcentra Sint-Jozef Kortrijk, De Pottelberg Kortrijk, Sint-Jozef Wevelgem en De Zilvervogel in Rekkem al een eerste coronaprik methet Pfizer-vaccin. Nadien kwamen al andere Zuid-West-Vlaamse woonzorgcentra aan de beurt. Dankzij enerzijds een overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en anderzijds de samenwerking met AZ Groeninge slaagde W13 erin de vaccinaties in de sector van de woonzorgcentra veel sneller te laten verlopen dan oorspronkelijk was voorzien.

Ook veel personeelsleden en vrijwilligers werden de afgelopen weken al een eerste keer gevaccineerd: 4.833. Net als 668 personen uit de eerstelijnshulpverlening (huisartsen, tandartsen …) trouwens. Dat kon omdat de woonzorgcentra de flacons als goede huismoeders beheerden en 6 vaccins (in plaats van de voorziene 5) uit 1 flacon haalden.

5 procent van de nodige 70 procent

In de Zuid-West-Vlaamse woonzorgcentra kregen zo al 10.644 bewoners, personeelsleden en zorgverstrekkers een eerste keer een spuitje met het Pfizer-vaccin. Dat is 4 procent van de ongeveer 255.000 volwassenen (18-plussers) die in deze regio wonen. Op donderdag 28 januari startte de tweede vaccinatieronde: toen kregen de bewoners van Sint-Jozef Kortrijk opnieuw een coronaprik. De komende weken volgen alle andere Zuid-West-Vlaamse woonzorgcentra, waarbij een aantal bewoners en personeelsleden nog een eerste prik zullen krijgen.

Tegen eind februari zullen vrijwel alle bewoners en personeelsleden voor de tweede keer gevaccineerd zijn.