Alle activiteiten senioren-14-daagse Wielsbeke afgelast

Op burgemeestersbesluit worden alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de senioren-14-daagse in Wielsbeke (maandag 15 t.e.m. vrijdag 26 november) afgelast.

Het besluit werd genomen om de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Wielsbeke - en in het bijzonder de senioren - te garanderen, gezien het hoge aantal covid-besmettingen in en om Wielsbeke. Eind vorige week vond hierover reeds overleg plaats met gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.

Onder meer het seniorenfeest met Jo Vally en muzikanten op dinsdag 16 november wordt geannuleerd. Ook de klaaskoekenkaarting, het oliebollenfestijn, de indoor minigolf, de verschillende ontbijt- en lunchsessies, workshops, de bingo en tombola gaan niet door.

De organisatoren van de senioren-14-daagse betreuren enerzijds de afgelasting omdat veel senioren naar ‘hun’ 14-daagse uitkeken, maar anderzijds kijken zij er al naar uit om de senioren in het voorjaar van 2022 reeds een nieuwe 14-daagse aan te bieden (eventueel in een licht aangepaste vorm), gesteld dat het aantal covidbesmettingen dan minimaal is.

