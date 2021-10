Alicia Franck wint Kermiscross Ardooie voor vrouwen

Het was Franck die de beste start nam met in haar kielzog de Nederlandse Maud Kaptheijns, de Spaanse Lucia Gonzalez Blanco, Suzanne Verhoeven en Amira Mellor. Al vrij vlug zonderden Franck en Mellor zich af van de rest. Achter dit duo volgde met Verhoeven en Kaptheijns een ander tweetal. Een groepje met zes rensters waar Marthe Truyen, Jana Dobbelaere, Lucia Gonzalez Blanco, Karen Verhestraeten, Xan Crees en Laura Verdonschot deel van uitmaakten volgde wat verderop.

Net voor het ingaan van de tweede ronde versnelde Alicia Franck en liet haar metgezel Mellor in de steek. Verhoeven had zich ondertussen ontdaan van Kaptheijns en ging op jacht naar de tweede plaats. Aan de suprematie van Alicia Franck was niets te doen en stelselmatig bouwde ze haar voorsprong uit. Verhoeven van haar kant vervoegde Mellor en liet de Britse al vrij snel in de steek. (lees verder onder de foto)

Franck trok de slotronde in met een voorsprong van een halve minuut op Verhoeven die op zich eveneens al een geruststellende marge had opgebouwd. Aan die posities veranderde niets meer en zo kon Alicia Frank in Ardooie haar eerste zege van het seizoen laten optekenen. Zij volgt daarmee Kim Van De Steen op, de laureate van 2019.