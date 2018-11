Algerijn in de cel voor mensenhandel in bouwsector

Een 46-jarige Algerijn zit in de cel op verdenking van mensenhandel en een hele reeks sociale inbreuken in de bouwsector.

Dat bevestigt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. De werknemers van T.B. leefden in erbarmelijke omstandigheden.

De bal ging donderdag aan het rollen naar aanleiding van een controle bij het bouwbedrijf uit Kortrijk. De inspectiediensten stelden vast dat zaakvoerder T.B. Algerijnen zonder papieren tewerkstelde. Volgens arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere moesten de arbeiders bovendien in abominabele omstandigheden leven. In het pand lagen bijvoorbeeld gewoon wat matrassen op de grond.

T.B. werd zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter. De Algerijnse zaakvoerder wordt onder andere verdacht van mensenhandel, zwartwerk en illegale tewerkstelling. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De verdachte zelf ontkent met klem dat er sprake is van mensenhandel. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend dat de man een maand langer in de cel moet blijven.