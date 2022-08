Algemeen en permanent rook- en vuurverbod in Vlaamse bos- en natuurgebieden

Vanaf maandag geldt in de Vlaamse bos- en natuurgebieden een algemeen en permanent rook- en vuurverbod. Ook in onze provincie is het nu al verschrikkelijk droog. Volgens de provinciale dienst waterlopen gaat het om recordcijfers.

"Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen", zegt Demir. De N-VA-minister wijst erop dat er zich steeds vaker "situaties van droogte" voordoen in verschillende Vlaamse natuur- en bosgebieden, en deze kunnen "zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen".

Om elk bijkomend risico op brand, door roken of vuur te stoken, te vermijden, werd al een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dat verbod geldt zodra het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Het verbod dat vanaf maandag ingaat, is echter algemener. In natuurgebieden die vallen onder een natuurbeheerplan, in bossen en in natuurreservaten zal voortaan het hele jaar door zo'n algemeen rook- en vuurverbod gelden.

Doordat het verbod het hele jaar geldt, wordt de handhaving ook eenvoudiger, zegt Demir. Het permanent verbod houdt rekening met het gebruik van de afgebakende plaatsen en bivakzones voor kamp- en kookvuren, wat mogelijk blijft als de risicocodes het toelaten.

Droogte brengt boeren in de problemen

Door het captatieverbod kan er nu al nergens meer beregend worden in de landbouw met water uit de waterlopen. Het ziet er niet naar uit dat het in de komende week zal regenen en problemen voor de landbouw en de natuur stapelen zich op. Het kmi kondigt voor deze week een hittegolf aan, wellicht komen er gauw extra maatregelen om de droogte het hoofd te bieden.