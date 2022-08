Algemeen directeur AZ West op staande voet ontslagen

De algemeen directeur van AZ West in Veurne is gisteren op staande voet ontslagen. Dat heeft het ziekenhuis bevestigd.

Lieven Vermeulen stond 17 jaar aan het hoofd van AZ West. Verpleegkundig directeur Bert Cleuren volgt hem op.

In een mededeling geeft het ziekenhuis meer uitleg: "De Raad van Bestuur heeft in belang van de vooruitgang van het ziekenhuis beslist om de samenwerking met Lieven Vermeulen te verbreken. De reden voor zijn ontslag situeert zich op vlak van communicatie en samenwerking. In een ziekenhuis met meer dan 800 mensen zijn er veel interne belangen en deze konden niet meer behartigd worden. Er werd nog moeizaam vooruitgang geboekt bij de interne processen. De Raad van Bestuur heeft daarop beslist om de dialoog en interne werking nieuw leven in te blazen en vorm te geven met Bert Cleuren aan het hoofd van het ziekenhuis."

Vermeulen kwam onlangs nog in de media omdat hij een grote beloning beloofde in de zoektocht naar een pediater wegens een groot tekort. AZ West benadrukt dat de directeurswissel losstaat van de zoektocht naar een pediater. "Er wordt hard gewerkt aan een oplossing samen met de pediaters. We kunnen bevestigen dat die oplossing er komt, maar meer info is voorlopig niet voorhanden", klinkt het.

Engagement

Bert Cleuren: “De voorbije 22 jaar heb ik het ziekenhuis goed leren kennen en weet ik dat er zeer veel potentieel aanwezig is onder de medewerkers om onze opdracht als kwalitatief regionaal ziekenhuis in te vullen. Om die reden heb ik het engagement opgenomen van algemeen directeur. Ik wil werk maken van een AZ West waar elke medewerker zich goed voelt en een ziekenhuis die kwalitatieve zorg kan bieden voor de patiënten uit onze regio.”

AZ West is een regionaal ziekenhuis met ruim 700 medewerkers en artsen. Het telt zo'n 260 bedden voor klassieke en daghospitalisatie. Het is daarmee jaarlijks goed voor meer dan 10.000 opnames en ruim 14.000 ambulante patiënten.