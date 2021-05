Alexandru C: "Hier slaap ik niet van"

Over de bewuste nacht waarin Sofie Muylle overleed hing C. rond in en discotheek en kocht sigaretten in een nachtwinkel. Hij wandelde naar eigen zeggen ook urenlang rond, vooral op het strand. Daar vond hij Sofie Muylle aan de waterlijn. "Ze lag met haar gezicht in het zand en in de richting van de zee. Ze was vol zand en had allemaal blauwe plekken. Ik heb daar in de buurt nog twee mensen gezien, ook met het lichtje van hun gsm." (lees verder onder de foto)





"Warmer onder staketsel"

De Roemeen zou een half uur in de weer geweest zijn om het slachtoffer tot onder een houten staketsel te slepen. "Daarna heb ik haar slip en haar kousenbroek naar beneden getrokken. En dan heb ik seks met haar gehad. Daarna heb ik haar gedraaid en heb ik anale seks gehad met haar." Na die verkrachting maakte hij nog foto's en beelden van het zieltogende slachtoffer.

Over het slachtoffer: "Ze was wel bewusteloos, denk ik. Omdat ze niks zei en omdat er schuim uit haar mond kwam." Het is ook niet duidelijk hoe zijn DNA op haar mond terechtkwam. "Ik heb mijn hand nooit op haar mond gelegd en er is ook geen orale seks geweest." Hij verklaarde ook dat hij hoopte dat iemand het slachtoffer zou vinden en haar zou helpen.

"Ik heb haar naar daar gesleept. Alleen maar voor seks, maar ik heb niet gedacht dat ze zou overlijden hoor." De voorzitter merkte op dat hij haar onder een houten staketsel liet liggen, terwijl hij haar om beelden te maken wel vanonder het staketsel had gehaald. "Waarom heb je haar daar niet laten liggen? Daar had iemand haar kunnen vinden. De seks was toch al gedaan?", vroeg hij zich openlijk af. "Ik dacht dat ze onder het staketsel niet zou overlijden, want ze zou het warmer hebben omdat ze beschermd was voor de wind", reageerde de beschuldigde. Ten slotte verklaarde zei hij dat hij zich in zijn ogen enkel schuldig maakte aan verkrachting. "Het spijt me echt enorm, ik kan er 's nachts niet van slapen."

Nieuw verhoor

Voorzitter Willem De Pauw kondigde aan dat hij de beschuldigde tijdens het proces wellicht nog opnieuw zal verhoren. "Je zal aan de jury toch een keer moeten uitleggen wat u precies bezield heeft."

Lees meer