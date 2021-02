Alexander D. verwezen naar assisen voor viervoudige moord

Alexander D. is verwezen naar hof van assisen voor drievoudige moord in Moere en één moord met foltering in Sint-Amandsberg.

Alexander D. moet zich voor het hof van assisen verantwoorden voor drievoudige moord in Moere en één moord met foltering in Sint-Amandsberg. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Gruwelijke feiten

Op dinsdagavond 25 juli 2017 trok Alexander D. naar de woning van zijn 18-jarige ex-liefje Maïlys Descamps in Moere. Daar bracht hij zijn ex-vriendinnetje en haar grootouders met messteken om het leven. Alexander D. wist na de feiten te ontkomen en kon pas een dag later in een supermarkt in het centrum van Oostende bij toeval ingerekend worden. Ondertussen was aan het licht gekomen dat de verdachte ook in aanmerking kwam voor de moord op een 39-jarige fotograaf. Die was op dinsdagochtend dood aangetroffen bij zijn woning in Sint-Amandsberg. Maïlys had meermaals voor de fotograaf geposeerd.

Urenlang vastgehouden in gruwel

Enkele dagen na zijn aanhouding bekende Alexander D. de vier moorden. Begin juni werd de verdachte al een laatste keer verhoord door de onderzoeksrechter. Het onderzoek naar de feiten was dus al een tijdje helemaal afgerond. Het parket wil Alexander D. voor de vier moorden voor het hof van assisen brengen, maar de advocate van de moeder van de fotograaf stelde op de zitting van de raadkamer een bijkomende kwalificatie voor. Volgens meester Natalie Aernoudts was er ook sprake van foltering. De fotograaf werd voor zijn dood immers acht uur lang in gruwelijke omstandigheden vastgehouden.

Proces in het najaar

De Brugse raadkamer verwees D. naar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling voor de drievoudige moord in Moere, de moord in Sint-Amandsberg en de foltering van dat laatste slachtoffer. De KI Gent heeft nu definitief beslist dat hij voor die tenlasteleggingen voor het hof van assisen moet verschijnen.

De burgerlijke partij had gesteld dat Alexander D. zich ook voor foltering moest verantwoorden, omdat de fotograaf voor zijn dood urenlang in gruwelijke omstandigheden werd vastgehouden. Het dossier van de feiten op de fotograaf in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg werd door het parket Oost-Vlaanderen overgemaakt aan het parket van West-Vlaanderen.

Het proces voor het hof van assisen in Brugge start vermoedelijk na het gerechtelijk verlof.

