Aldi roept diepgevroren kalkoenrollade terug voor salmonella

Bij een interne analyse is de aanwezigheid van salmonella aangetoond, meldt de keten. Het product is uit de handel gehaald. Het product "kalkoenrollade 700G" is verkocht in Aldi-winkels van 9/12/2020 tot vandaag. Het product heeft de vervaldatum 25/09/2021 en het lotnummer 25089. De EAN-code is 270 5360 7.

Door de aanwezigheid van salmonella besliste Aldi in samenspraak met het federaal voedselagentschap FAVV om het product uit de handel te halen en terug te roepen bij de consumenten. Zij kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen een terugbetaling. Mogelijke symptomen van een besmetting met salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree. Dit kan binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico. Wie het product heeft gegeten en symptomen vertoont, wordt gevraagd de huisarts te raadplegen