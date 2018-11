Alcoholverbod op Muntplein in Roeselare

Op het Muntplein in het centrum van Roeselare is er een verbod op het gebruik van alcohol. Dat komt er op bevel van de burgemeester na overleg met buurtbewoners.

Zij klaagden over dronken mensen die anderen lastig vielen en veel lawaai maakten.

Het verbod geldt op het Muntplein aan kenniscentrum Arhus, de toegangen er naar toe en de ondergrondse parking. Het is al drie weken van kracht en mist duidelijk zijn effect niet. De politie komt er dikwijls langs om te zien of er geen problemen zijn. Het verbod geldt tot 22 januari. Iets drinken op een horecaterras of tijdens evenementen mag wel.