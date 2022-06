Alcoholcontrole voor BOB-campagne: 13 bestuurders overtreden alcoholwetgeving

De politiezone Polder heeft zaterdagnacht een alcoholcontrole gehouden in het kader van de zomer BOB-campagne. De controles werden gehouden in Kortemark, Houthulst en Diksmuide.

Gisterennacht tussen 17 uur en 5 uur ’s morgens hield de politiezone Polder een alcoholcontrole te Kortemark op de Staatsbaan, te Houthulst op de Iepersteenweg en in Diksmuide op de Oostendestraat. In totaal werden 384 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 13 bestuurders in overtreding bleken met de alcoholwetgeving inzake het sturen onder invloed.

Acht bestuurders dienden een onmiddellijke inning te betalen van 186.06 € en hun rijbewijs werd 3 uur ingehouden. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal. Zij zullen een voorstel tot minnelijke schikking ontvangen. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.

Bij twee andere bestuurders werd hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en zij zullen zich dienen te verantwoorden voor de politierechter. Een bestuurder weigerde de ademtest en de bloedproef, ook deze bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Deze bestuurder zal zich tevens moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De politiezone Polder besluit dat de zomer BOB-campagne geen overbodige luxe is en dat er nog steeds een minderheid van de bestuurders niet beseft dat drinken en rijden niet samengaan.