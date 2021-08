Alcatraz Festival maakt zich op voor een topweekend

Zoals bekend wordt het een volwaardig driedaags festival, geen lightversie. De organisatie verwacht 12.000 bezoekers en iedereen moet eerst langs de officiële ingang van hal drie in Xpo Kortrijk passeren. Daar wordt de volledige vaccinatie, of de PCR-test of het herstelcertificaat gecontroleerd. Wie gevaccineerd is of negatief test, krijgt een groen polsbandje en mag doorlopen naar het festivalterrein. Daar is het dragen van een mondmasker niet meer nodig en moet er ook geen afstand meer gehouden worden.

Wie geen toegang krijgt kan ook een test laten afnemen in Kortrijk Xpo, maar moet wachten op het negatief resultaat en de opmaak van een geldig certificaat. De organisatie raadt mensen aan om donderdag nog een PCR-test af te laten nemen bij hun huisarts of een testcentrum.

Meer Belgische bands

Alcatraz heeft wel uit een ander vaatje moeten tappen om de hiaten voor de main stage, de Swamp en La Morgue op te vullen. Ilse Bosch: "Er zijn verschillende bands die hun tour hebben moeten afzeggen en niet meer konden afkomen. Daardoor hebben we ook meer Belgische Bands, dit jaar, nog meer dan normaal. We zijn daar al een paar jaar mee bezig." Een aantal West-Vlaamse metal bands, zoals Channel Zero, Amenra, Stake en Dyscordia staan op de affiche.