Alcatraz 2020 gaat online met exclusieve optredens

Metalfestival Alcatraz kan dit jaar niet doorgaan aan de Lange Munte in Kortrijk, maar dat maakt de organisatie goed met een online festival in het weekend van 7 augustus. Dat doet ze in samenwerking met twaalf andere Europese festivals.

Eerdere plannen voor een drive-inmuziekfestival op de parking van Kortrijk Xpo vielen in het water, nadat het festival geen vergunning had gekregen. "We beseffen dat dit nooit de beleving op een festivalweide kan evenaren, maar toch hebben we kosten noch moeite gespaard om een leuke affiche samen te stellen, met een karrenvracht aan exclusieve optredens", klinkt het in een persbericht. "Deze werden de voorbije weken opgenomen op geheime locaties.

Amenra, Evil Invaders en Spoil Engine

Alcatraz vaardigt met Amenra, Evil Invaders en Spoil Engine drie Belgische toppers af. Een weekendticketkost 6,66 euro. De organisatie meldt ook dat de ticketverkoop voor de editie van 2021 vandaag start. Alcatraz probeert om de affiche van de editie 2020 integraal over te nemen voor volgend jaar. Amper tien procent van alle tickets moest worden terugbetaald. "Dat toont aan dat ons publiek veel vertrouwen heeft in de organisatie", klinkt het nog.

