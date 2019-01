Albanees opgepakt in Roeselare voor 8 inbraken

Er is vannacht in Roeselare een Albanees opgepakt en inmiddels aangehouden. Hij zou deel uitmaken van een bende.

De Albanees wordt verdacht van een 8-tal inbraken, steeds op dezelfde werkwijze. Ze doen de rolluiken omhoog en breken met een hamer het venster in. Ze zijn enkel uit op juwelen en geld. De buit wordt in een rugzak gestopt en ze verplaatsen zich met de fiets. Eén man is dus geklist.

Hij wordt ook verdacht van een reeks inbraken in Gullegem, recentelijk.