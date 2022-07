Volgens Natuur en Bos raakten de dieren ziek na het eten van zieke of dode vogels.

Het vogelgriepvirus woedt bij ons nog altijd aan de kust. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of vossen het virus ook verder verspreiden onder zoogdieren. Wie dode vossen of zieke of dode vogels ziet, meldt dit best. Meer informatie vind je hier.

Dode en zieke vogels: influenzalijn 0800/99.777 bellen

Dode vos: VOC Oostende bellen 059 80 67 66