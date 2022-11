Volgens Fa Quix van Fedustria zijn er in deze energiecrisis in totaal zeker al 7.000 werknemers in de textiel- en meubelsector die op tijdelijke werkloosheid hebben gestaan of momenteel staan.

"Daarvan bevindt het grootste deel zich in de provincie West-Vlaanderen. En het einde is zeker nog niet in zicht, we zitten er middenin", zegt Fa Quix. "Het is voor bedrijven niet langer houdbaar zo. De energieprijzen stijgen, maar ook de loonkosten worden hoger. Gelukkig zijn we momenteel nog niet aan herstructureringen toe en blijft het voorlopig enkel bij tijdelijke werkloosheid."

