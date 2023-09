Al tientallen Turkse supporters opgepakt in Brugge

In Brugge zijn intussen al 27 Turkse supporters opgepakt. Dat laat de politie rond 19u weten. De Turkse supporters zijn hier voor de Europese wedstrijd van vanavond tussen Club Brugge en Besiktas.

De supporters zijn administratief opgepakt voor het bezit van vuurpijlen of bij een vermoeden van slechte bedoelingen. Sommigen hadden bijvoorbeeld bivakmutsen op zak. Een aantal had ook geen geldig ticket bij voor de match. Zij blijven in de politiecel tot na de wedstrijd.

Zo'n 200 supporters gaan in optocht van de Markt naar het 't Zand waar de shuttlebussen hen naar het stadion brengen. Dat gebeurt onder politietoezicht.



Extra veiligheidsmaatregelen

De politie heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen, omdat er in 2015 -bij een eerdere ontmoeting tussen beide ploegen agenten gewond raakten bij rellen. Er is een glasverbod voor de uitgaansbuurt en ook vuurpijlen zijn verboden.

(Lees verder onder de foto)

"Winkeldeuren vroeger sluiten"

De politie hield er rekening mee dat er een optocht zou zijn van Turkse supporters. Om problemen te vermijden werd winkeliers aangeraden om hun deuren iets vroeger te sluiten.

De wedstrijd begint om 21u.