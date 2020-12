Al ruim 16.000 inbreuken tegen coronamaatregelen

Koploper is Oostende met 2.103 inbreuken. Kustgemeente Middelkerke noteert het laagste aantal inbreuken: 193. Dat grote verschil is volgens burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker te verklaren doordat er in Middelkerke meer gesensibiliseerd wordt. "Ik maak van mijn politiediensten geen gestapo. Mensen worden hier eerder gesensibiliseerd dan beboet. Daarnaast volgt iedereen in Middelkerke ook gewoon de regels zeer goed op", aldus Dedecker.

Samenscholing en avondklok

In de laatste maand werden de meeste inbreuken vastgesteld in politiezone Brugge. Daar werden tussen 6 november en 6 december 290 inbreuken genoteerd. In totaal werden in West-Vlaanderen de laatste maand 1.696 inbreuken genoteerd. De meeste inbreuken waren er tegen het samenscholingsverbod en de avondklok. In de laatste maand werden in het weekend van 21 november en dat van 28 november het meeste boetes overtredingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Gouverneur Decaluwé roept in het kader van de cijfers alle West-Vlamingen op om de maatregelen goed op te volgen.