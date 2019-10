Al maanden geurhinder maar niemand weet vanwaar die komt

Er hangt al maanden een kwalijke geur op het industrieterrein Heernisse in Diksmuide. Een aantal mensen heeft last van hoofdpijn en misselijkheid.

De bevoegde schepen Deprez heeft weet van de klachten maar het is voorlopig een raadsel waar de geurhinder vandaan komt.

Eén van de geviseerde firma’s is het mestverwerkend bedrijf Compovit. Maar Compovit ontkent en volgens de burgemeester is het bedrijf met alles in orde, en kan er op basis van vaststellingen door de milieudienst en de omgevingsinspectie geen proces-verbaal opgesteld worden.

De bedrijven uit de buurt willen hoe dan ook maatregelen. Ze hopen het in overleg te kunnen regelen en dienen voorlopig geen formele klacht in tegen Compovit.

De oppositie vraagt alvast om de uitbreidingsplannen van Compovit on hold te zetten.