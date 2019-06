Al Jazeera, Sky en National Geographic, het zijn maar enkele van de grote tv-zenders die klant zijn van Skyline Communications uit Izegem en die vandaag en morgen op bezoek zijn in het bedrijf.

Skyline is een wereldspeler en maakt software om telecomnetwerken te beheren. In het gloednieuwe Skyline Park in Izegem stellen ze de nieuwste versie voor van het paradepaardje van het bedrijf: Dataminer X.