Al derde van toeristenbootjes op reitjes vaart op elektriciteit

In Brugge neemt rederij Demeulemeester een eerste nieuwe elektrische boot in gebruik voor rondvaarten op de reitjes.

Het is bijlange niet het eerste dergelijke bootje. Van de twintig bootjes die de vijf rederijen samen inzetten, is nu een meer dan een kwart ( 6 n.v.d.r.) elektrisch. De rest zou binnen de twee jaar vervangen moeten zijn door een milieuvriendelijk exemplaar. (Lees verder onder de foto)

Elektrische boten bieden heel wat voordelen ten opzichte van boten met een dieselmotor. Er is geen uitstoot van de dieselmotor, geen geurhinder en veel minder lawaai. De elektrische boten veroorzaken bovendien minder golfslag, waardoor er minder schade wordt aangericht aan de kaaimuren.

Opladen

De stad steunt de rederijen en zorgt er mee voor dat de vaartuigen dagelijks kunnen opladen."Dat doen we financieel ook. We hebben toelating gegeven aan de rederijen om de prijs van acht naar tien euro te laten gaan voor een ritje. Ook investeren we mee in de aanlegsteigers die van elektriciteit moeten voorzien worden," zegt schepen van toerisme Philip Pierins.

Voor de rederijen is het ook hopen dat er snel weer volle bootjes door Brugge varen. In normale tijden verwelkomen ze jaarlijks zo’n 1,25 miljoen mensen. Door de coronacrisis bleef daar vorig jaar maar 20 procent van over.