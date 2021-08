Dat is zowat 80% van de West-Vlaamse bevolking, daarvan zijn er ruim 820.000 al volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de officiële cijfers van de vacinatieteller. Dat is bijna 8 op 10. In Koksijde is dat zelfs al bijna 86 procent van de inwoners. De gemeente staat daarmee op de eerste plaats. Middelkerke volgt met bijna 85%.