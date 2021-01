In West-Vlaanderen kregen er tot gisteren al ruim 11.400 bewoners van woonzorgcentra een eerste coronavaccinatie toegediend.

Dat blijkt uit de vaccinatieteller van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De cijfers lopen weliswaar iets achter, want het zijn de woonzorgcentra die ze moeten ingeven en laten registreren. Al 114 van de 169 woonzorgcentra die onze provincie rijk is, zijn gestart met vaccineren. Zowat 3.400 zorgmedewerkers uit die centra kregen ook al hun eerste vaccindosis. Maar er zijn er nog 15.000 te gaan. In totaal moet een kleine 19.300 bewoners van West-Vlaamse woonzorgcentra hun twee vaccins krijgen.