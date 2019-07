Al 9 pv's sinds oppompverbod IJzerbekken

Het is de politiediensten en gouverneur Decaluwé menens. Het oppompverbod in het IJzerbekken wordt streng gecontroleerd. Op amper een week tijd zijn er negen bekeuringen uitgeschreven.

Gouverneur Decaluwé had het aangekondigd en zijn woorden worden ook werkelijkheid: er zouden controles volgen. Sinds vorige woensdag is er in het IJzerbekken een oppompverbod van kracht in alle waterlopen. Dit jaar wilden de ordediensten strenger gaan controleren op landbouwers die het verbod aan hun laars lappen. Vorig jaar werden er in totaal 11 pv's uitgeschreven. Toen was het oppompverbod ook veel ruimer. Nu zijn er op amper een week tijd al negen bekeuringen uitgeschreven. (lees verder onder de foto)

Dinsdagavond nog vloog een politiehelikopter boven de velden in Lo-Reninge. Net omdat er vorig jaar op die locatie meldingen kwamen van overtredingen. Het ging om een heli van de federale politie die de controles uitvoerde in opdracht van de gouverneur. Het oppompverbod is alvast van kracht tot 24 juli. Dan wordt de toestand opnieuw geëvalueerd.

