Al 80.000 klanten geregistreerd bij paters Westvleteren

Zowat een jaar geleden verving de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren de zogenaamde ‘biertelefoon’ door een online systeem. De voorbije 12 maanden hebben bijna 80.000 personen zich als klant geregistreerd.

Dat is veel meer dan de monniken hadden verwacht. Niet alle geregistreerden echter hebben via de website al een aankoop kunnen doen. Broeder Godfried: “Jaarlijks bieden wij ongeveer 40.000 kratten bier te koop aan. Als je weet dat een klant gemiddeld twee bakken aankoopt, dan betekent dat bijna 19.000 klanten, oftewel zowat een kwart van alle geregistreerden, een bestelling hebben kunnen plaatsen. Wie een krat wil, moet dus soms wat geduld uitoefenen.”

Uit de cijfers blijkt dat de overgrote meerderheid van de bestellingen (81%) afkomstig zijn van Belgische klanten. 11 procent van de verkoop gaat naar Nederlandse bierliefhebbers, 3 procent naar Franse en 2 procent naar Duitse klanten. De overige 3% waren consumenten uit verschillende andere Europese landen maar ook de V.S., Canada, Brazilië, Mexico, China, Hong Kong en zelfs Australië.

De monniken hebben in de webwinkel een ‘slimme wachtkamer’ laten inbouwen. Dit systeem zorgt ervoor dat meer mensen eens een krat kunnen aankopen. Consumenten die al geruime tijd terug of nog nooit een online bestelling geplaatst hebben, krijgen tijdens een verkoopsessie voorrang op particulieren die recenter al een krat bestelden. Broeder Godfried: “We begrijpen de frustratie van sommigen die het voorbije jaar er nog niet in geslaagd zijn een krat bier aan te kopen, maar dat heeft veeleer te maken met het groot aantal mensen dat een bestelling probeert te plaatsen. Analyse van de verkoopcijfers toont namelijk aan dat het aandeel klanten dat het voorbije jaar slechts één bestelling heeft geplaatst, bijna 94% bedraagt. Zes procent kon tweemaal bestellen. Slechts 73 klanten –minder dan 1% dus - hebben drie bestellingen kunnen plaatsen. Deze cijfers bewijzen dat de wachtkamer goed functioneert en bijdraagt tot een ruimere distributie dan dat ten tijde van de biertelefoon het geval was.”. (lees verder onder de foto)

Snellere detectie van malafide accounts

De bierverkoop van de Abdij is enkel toegankelijk voor particulieren. Veel consumenten ergeren zich aan de professionele kopers die de regels trachten te omzeilen en kratten Trappist Westvleteren vaak aan een veelvoud van de oorspronkelijke prijs doorverkopen. Broeder Godfried: “Ook wij betreuren die praktijken. Accounthouders die zich niet aan de regels houden en misbruik maken van het systeem, krijgen geen toegang meer tot de webwinkel. Het nieuwe systeem laat ons toe om malafide kandidaat-kopers sneller op te sporen. Wie onjuiste of valse persoonsgegevens ingeeft of meerdere accounts registreert, begaat een inbreuk op onze verkoopsvoorwaarden en mag geen producten meer aankopen. Het voorbije jaar werden al enkele honderden accounts wegens onregelmatigheden geblokkeerd."

Hij voegt eraan toe: “Ten tijde van de biertelefoon werden in bepaalde winkels en webshops grote hoeveelheden kratten aan woekerprijzen aangeboden. Sinds de lancering van onze webwinkel hebben wij al een groot deel van die ‘grijze markt’ kunnen droogleggen. De slimme wachtkamer zorgt ervoor dat professionele doorverkopers veel moeilijker de hand kunnen leggen op onze bieren. Wanneer manifeste inbreuken worden vastgesteld, legt de Abdij klacht neer bij de relevante overheidsinstanties.”

