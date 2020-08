Al 67 positieve gevallen in Westvlees, mondmaskerplicht in Staden

Deze middag werd op een persconferentie meer uitleg gegeven over de corona-uitbraak in Westvlees in Westrozebeke. Al 67 werknemers hebben positief getest

Onder meer burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd, een delegatie van Westvlees, Kris Declercq, voorzitter van Midwest, waarnemend gouverneur Anne Martens en een vertegenwoordiger van Agentschap Zorg Vlaanderen waren aanwezig om de situatie in kaart te brengen en op vragen van de aanwezige pers te antwoorden.

Van de 194 werknemers die afgelopen woensdag werden getest, zijn er 67 werknemers positief getest. Van die 67 werknemers, wonen er 16 werknemers in de zone Midwest en komen er 19 uit Frankrijk en Wallonië. De contactgegevens van die mensen worden uiteraard doorgegeven. De andere positieve werknemers wonen vooral in andere West-Vlaamse gemeenten.

De woordvoerder van Westvlees benadrukte dat het bedrijf van in het begin van de corona-uitbraak al heel wat maatregelen nam en die nu nog zal verstrengen. Sinds begin juli al wordt de temperatuur van elke werknemer gecontroleerd voor die het bedrijf kan betreden.

Preventief worden vanaf volgende week nu ook alle werknemers uit andere afdelingen van het bedrijf getest. Werknemers mogen nog maximum met twee personen carpoolen in een wagen en alle werknemers die uit vakantie terugkomen uit een oranje zone worden preventief getest. Daarnaast is er ook extra ventilatie geïnstalleerd in het bedrijf.

Mondmaskerplicht in Staden

9 werknemers die positief testten, wonen in Staden. Dat zorgt ervoor dat Staden vanaf morgen in de hoogste alarmfase terechtkomt. Burgemeester Francesco Vanderjeugd kondigde dan ook meteen aan dat er vanaf morgen in de bebouwde kom van Staden en de deelgemeenten een mondmaskerplicht zal gelden.

Besmet vlees? "Geen gevaar"

Ook de woordvoerder van FAVV was aanwezig. Op vandaag is er geen enkele aanwijzing dat het virus zou worden overgedragen via voedsel, dus is er geen gevaar voor het vlees dat de voorbije tijd verwerkt werd in Westvlees.

Bekijk ook