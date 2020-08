Al 67 positieve gevallen in Westvlees, bedrijf neemt strenge maatregelen

Deze middag werd op een persconferentie meer uitleg gegeven over de corona-uitbraak in Westvlees in Westrozebeke. Al 67 werknemers hebben positief getest. Negen van hen wonen in Staden.

Vrijdagmiddag werd op een persconferentie toelichting gegeven rond het aantal besmetting bij Westvlees. De betrokken burgemeesters gingen vrijdagmorgen in crisisoverleg met Westvlees, waarnemend gouverneur Anne Martens, het Agentschap Zorg Vlaanderen en Kris Declercq, voorzitter van Midwest. Daaruit bleek dat van de 194 gekende testresultaten 67 personen positief bleken. Daarvan zijn er 48 personen die in West-Vlaanderen wonen. Twintig daarvan wonen in de regio Midwest. De andere negentien besmette personen komen uit Noord-Frankrijk of Wallonië.

Waarnemend gouverneur Martens neemt contact op met de autoriteiten daar om hen op de hoogte te brengen van de besmettingen. "De lijst met besmette gevallen wordt overgemaakt aan de medische diensten in Frankrijk en aan de collega's in Wallonië zodat zij op de hoogte zijn. Verder zijn ook alle West-Vlaamse burgemeesters op de hoogte gebracht van besmettingen in hun gemeente", aldus Martens.

Mondmaskerplicht in Staden

In Staden, waar het bedrijf is gevestigd, wonen negen positief geteste personen. Hierdoor komt Staden in een hoge alarmfase en wordt er de mondmaskerplicht ingevoerd binnen de bebouwde kom. Andere positieve gevallen wonen onder meer in Roeselare, Ieper, Hooglede, Moorslede en Langemark.

Extra maatregelen bij Westvlees

Ook het bedrijf Westvlees neemt bijkomende maatregelen, bovenop de al geldende maatregelen die aan het begin van de coronacrisis werden genomen. Vanaf volgende week wordt er ook in andere afdelingen naast de snij-afdeling preventief getest. Al is er volgens het bedrijf geen aanwijzing dat daar besmettingen zijn. Medewerkers mogen voortaan met maximaal twee personen in de wagen naar het werk komen. Wie terugkomt vanuit een oranje zone en weer wil gaan werken, zal moeten worden getest en zal in quarantaine moeten gaan. Verder zijn er in het bedrijf bijkomende luchtfilters en ventilatie geïnstalleerd. Voorlopig is een sluiting van het bedrijf volgens burgemeester Vanderjeugd niet aan de orde.

"Dat zou momenteel een maatregel buiten proportie zijn. We wachten de tests van andere afdelingen af en kijken dan welke maatregelen er moeten worden genomen", aldus Vanderjeugd.

Personen die getest werden en in quarantaine moeten, zullen worden opgezocht door de wijkagent. Zij zullen mensen informeren over de regels van de quarantaine en hen bijstaan bij eerste zorg. Ook de lokale contact tracing zal de mensen contacteren. "Mensen die positief testten, mogen ook voor boodschappen het huis niet verlaten. Onze diensten kunnen hen dan eventueel helpen", vertelt Kris Declercq, voorzitter van Midwest. De waarnemend gouverneur benadrukt dat wanneer mensen hun quarantaine schenden, het Agentschap Zorg Vlaanderen een bevel kan uitvaardigen tot thuisblijven.

Westvlees geeft nog mee dat alle besmette medewerkers het goed stellen en dat er niemand is opgenomen in het ziekenhuis.

Herbekijk de integrale persconferentie