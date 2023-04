Al 4.400 GAS-boetes voor sigarettenpeuken in Oostende

Naast preventie en sensibiliseren is het beboeten een belangrijke manier om mensen aan te zetten om hun peuken in de vuilbak te gooien. Want een GAS-boete bedraagt 60 euro. Als je drie keer betrapt wordt, kost het 350 euro. Bij minderjarigen wordt er eerst bemiddeld. Oostende lanceerde het actieplan tegen sluikstorten, en dus ook tegen peuken, in 2021. En het mist zijn effect niet. De peuken zijn in het straatbeeld zijn verminderd.

Sensibiliseren en preventie gaan intussen onverminderd door. Er staan mobiele borden. Alle vuilnisbakken zijn nu uitgerust met een peukenring zodat je je sigaret kan doven voor je die in de vuilbak gooit, er zijn peukenzuilen en zakasbakjes. Burgemeester Bart Tommelein: “Onze stad net houden is een taak van iedereen. We kiezen voor een beleid waarbij we sensibiliseren én controleren. Regels hebben geen zin als je ze niet handhaaft. Het aantal vaststellingen, in totaal al bijna 4.500 sinds 2021, is ongezien. We willen mensen in de eerste plaats doen beseffen dat peuken niet op de grond horen. Het doel is een propere stad waar het voor iedereen fijn is om te vertoeven.”

In de zomer komt er een peukencampagne van Mooimakers op de dijk en op het strand.