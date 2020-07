Al 22.000 reservaties voor strand van Oostende

De stad verwacht een druk weekend en voert daarom voor de eerste keer het reservatiesysteem in voor de drie drukste stranden. Per dag zijn op die drie stranden in totaal 15.000 mensen toegelaten.

Oostende verwacht komend verlengd weekend grote drukte aan zee met het voorspelde mooie weer, de nationale feestdag en de start van het bouwverlof. Om alles veilig te laten verlopen, besliste Oostende om te werken met het reservatiesysteem voor de drie drukste stranden. Het gaat daarbij om de stranden van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Andere stranden zijn vrij toegankelijk.

De reservaties verlopen intussen heel vlot. Momenteel staat de teller op 22.000 reservaties waarvan 7.400 reservaties voor zaterdag en 5.700 reservaties voor zondag. Per dag is er op de drie stranden plaats voor 15.000 mensen. Wie een plekje op het strand wil tussen 18 en 22 juli, kan online gratis reserveren op www.visitoostende.be