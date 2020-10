Al 15 personeelsleden Kortrijkse WZC's positief

In de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) worden alle personeelsleden getest. De testcampagne loopt nog, maar intussen hebben al zo'n 15 personeelsleden positief getest. Daarom wordt het bezoek voorlopig opgeschort tot en met vrijdag in drie woonzorgcentra.

Concreet gaat het om Biezenheem (Bissegem), De Zon (Bellegem) en De Weister (Aalbeke). Door het toenemende aantal besmettingen in Kortrijk worden momenteel alle medewerkers (personeel, stagiairs, jobstudenten en vrijwilligers) van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. In totaal hebben vijftien medewerkers positief getest, al voelen zij zich niet ziek. Ze blijven nu in thuisquarantaine.

Twee maatregelen

Daarom worden er meteen twee maatregelen genomen. Ook alle bewoners van de drie woonzorgcentra worden nu getest. En in afwachting van de resultaten wordt het bezoek in die drie centra voorlopig opgeschort tot en met vrijdag. Vanaf 3 besmettingen bij de bewoners (in totaal 470 bewoners) wordt de Covid 19-afdeling in Sint-Jozef, die klaar staat, opnieuw geopend. Momenteel zijn er 2 besmettingen van bewoners. Zij verblijven in quarantaine op hun kamer.

Philippe De Coene, schepen van Zorg: "We willen geen enkel risico nemen en verwittigen per telefoon of per mail de familie van de betrokken bewoners die even geen bezoek kunnen ontvangen. Meestal is er begrip voor de tijdelijke maatregel."

Intussen is men volop bezig om alternatieve bezoeken (niet op kamer) en nieuwe vormen van telecommunicatie te organiseren. In het woonzorgcentrum Ter Melle (Heule) zijn er geen besmettingen bij de 110 medewerkers. De medewerkers van Sint-Jozef (Condédreef Kortrijk) worden vanaf morgen getest