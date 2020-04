Al 130 vacatures voor seizoenarbeiders in landbouw

De land- en tuinbouwers in onze provincie hebben al zo’n 130 vacatures geplaatst voor seizoensarbeiders die ze niet vinden door het coronavirus. In heel Vlaanderen zijn dat er bijna 800.

In welke mate die ingevuld raken is nog niet helemaal duidelijk. Wel zijn er voor West-Vlaanderen alvast ongeveer evenveel kandidaten als vacatures, maar niet iedereen heeft de juiste bekwaamheid. Een landbouwersfamilie uit Moorslede is alvast opgelucht dat ze extra helpende handen hebben gevonden.

Tijdelijke carrièreswitch

Landbouwer Bram was vanmiddag samen met z’n ouders en z’n vrouw prei aan het rooien op een akker in Zonnebeke. Ze kregen daarbij de hulp van twee schoonbroers uit Ledegem, Jason en Thomas. Voor hen is het een tijdelijke carrièreswitch tijdens de coronacrisis.

'Ik ben voornamelijk bezig in de bouw, funderingswerken, renovatie en ruwbouw', zegt Jason Debruyne. 'Nu was ik werkzoekende en dacht ik om bij de boeren te solliciteren'. Thomas Desarranno: 'Ik was normaalgezien werkloos en ging een opleiding volgen, maar momenteel werken we hier en het bevalt ons echt wel.'

Landbouwster Stefanie Declerck: 'Normaalgezien werken wij met 2 seizoensarbeiders die uit Roemenië komen. Zij zijn in januari terug vertrokken naar Roemenië, met het idee om nu terug te komen. Maar door corona mogen zij het land niet uit. En dus zaten wij echt wel met een probleem.'

'Je moet je handen willen vuil maken'

In onze provincie zochten land- en tuinbouwers al bijna 130 werknemers, in heel Vlaanderen zijn dat er zo’n 800. Bijna een derde van de vacatures gaat via de website helpdeoogst.be . En positief is dat er iets meer kandidaten dan vacatures zijn, maar ze moeten natuurlijk wel geknipt zijn voor de job.

'In de prei is dat voornamelijk hand- en bandwerk. Je moet willen je handen vuilmaken. Op een boerderij is dat altijd zo', zegt landbouwer Bram Vandecandelaere.

