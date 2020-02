Al 100.000 museumpassen verkocht

Met de museumpas kan je onbeperkt terecht in 170 musea in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. In West-Vlaanderen zijn er zo’n 25 musea aangesloten, vooral de Brugse musea maar bijvoorbeeld ook Koers uit Roeselare, Mu.ZEE uit Oostende en In Flanders Fields uit Ieper. De pas kost 50 euro en is een jaar geldig. Volgens museumPASSmusées blijft de kaart vlot over de toonbank gaan, waardoor bijna anderhalf jaar na de lancering al de kaap van de 100.000 museumpassen kon worden gerond. Vooral tijdens de eindejaarsperiode is de verkoop sterk gestegen, omdat de museumpas vaak als cadeau werd gegeven.

