Al 1.000 handtekeningen tegen uitwijzing Afghaans gezin

Na de lancering van de petitie en de brief aan de Ieperse burgemeester kon het gezin van Farshad Ahmadi (16) al rekenen op veel steun. De petitie telt ondertussen al meer dan 1.000 handtekeningen.

KTA Ieper, Bronski Gym en werkgever Den Olifant slaan nu de handen in elkaar om morgen een mars door Ieper te organiseren. Burgemeester Emmily Talpe zal het gezin en een delegatie van organisatoren in haar kabinet ontvangen. De mars start vandaag om 13.30 aan het Minneplein in Ieper om te eindigen aan de ingang van het Ypermuseum op de Grote Markt, waar de burgemeester om 14u de familie Ahmadi en een delegatie van de organiserende instanties zal ontvangen.

De organisatoren vragen aandacht voor de zaak van Farshad Ahmadi en zijn gezin, die na 3 jaar in Ieper uitgewezen worden naar Afghanistan.

