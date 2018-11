Sedert 1 augustus hebben 780 Vlamingen hun voornaam laten wijzigen. In Brugge waren dat er bijna 100, in Oostende zijn er 66 aanvragen

Vroeger moest je daarvoor terecht bij de federale overheid justitie, en duurde de procedure tot anderhalf jaar. Nu is het de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente die dat doet. Dat gaat veel sneller, hoogstens drie maanden. Bovendien moest he vroeger 490 euro betalen, nu is het gratis.