Akkoord voor derde windturbine in Menen

Er is een akkoord voor de komst van een derde windmolen op de bedrijvenzone Grensland in Menen. Er was nochtans veel protest, zowel van buurtbewoners als van de stad zelf.

Sinds 2009 staat de stad Menen weigerachtig tegenover de vergunningsaanvragen voor de bouw van windturbines op het bedrijventerrein Grensland (Ropswalle). Daarom formuleerde het stadsbestuur al meermaals negatieve adviezen in dit dossier en stelde het ook beroep in tegen de beslissingen.

Na een vordering voor de Raad van State, werd in mei 2019 door het nieuwe stadsbestuur een milieustakingsvordering ingesteld: de stad heeft ernstige vragen bij de veiligheid van de turbine alsook bij de mogelijke overlast door overschrijding van de normen inzake geluid en slagschaduw. De rechtbank stelde een bemiddelaar aan die een zeer grote expertise heeft met betrekking tot de verschillende hinderfacetten van windturbines (veiligheid, geluid, slagschaduw…).

Wettelijke normen gehaald

Na grondig technisch overleg blijkt dat de wettelijke normen worden gehaald. Boven op de geldende normen heeft nv Grensland Power zich daarnaast ook uitdrukkelijk geëngageerd om aantal technische tegemoetkomingen te doen. Het veiligheidsrisico wordt aldus tot een minimum herleid en ook de geluidsoverlast en slagschaduw zullen strikt gemonitord kunnen worden. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de voornaamste bezorgdheden van het stadsbestuur en kan een juridisch dossier via bemiddeling worden afgesloten.

Schepen Syssauw: “Ook worden de turbines uitgerust met trillings- en temperatuurssensoren, een specifiek ijsprotocol, een performante interne veiligheidsprocedure en een bliksemafleider. Een onderhoudsteam zal storingen 7/7 en 24/24 opvolgen en overspeedtesten zullen worden uitgevoerd. Geluidscontrolemetingen worden na ingebruikname regelmatig uitgevoerd en er komt een klachtenmeldpunt. NV Grensland Power zal verder haar medewerking verlenen aan buurtinformatiesessies en zal jaarlijks overleg plegen met de hulpdiensten. Incidenten worden steeds gemeld aan de stad Menen. Ingeval deze engagementen niet worden nageleefd of de geldende normen niet worden gehaald kan een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 euro opgelegd worden. Het akkoordvonnis is immers rechterlijk afdwingbaar. De stad Menen is tevreden met alle bijkomende engagementen vanwege NV Grensland Power, die in onderling overleg zijn afgesproken."

