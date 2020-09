Akkoord Vivaldi: "vanavond al stemmen te snel"

Er is witte rook: er is een akkoord voor nieuwe federale regering. Nu beginnen de onderhandelingen over wie minister of premier wordt. Maar dat leidt niet overal meteen tot hoera-sfeer.

De partijen zijn eruit: de Vivaldi-coalitie staat in de startblokken. De leden van alle partijen moeten daar wel nog over stemmen.CD&V bijvoorbeeld zou dat doen op een ledencongres vanavond. Maar niet alle lokale burgemeesters zijn daar even blij mee. Zo vindt burgemeester Francis Benoit dat veel te krap, om alle teksten waarover ze moeten stemmen, tegen dan gelezen te krijgen.

"Wat doen laatste 24 uur er nog toe?"

"Ik denk dat de leden van een partij toch die eerste leden zijn die moeten kunnen oordelen over die teksten," zegt Benoit daarover op Radio2. "Het gaat niet over CD&V, het gaat over het au sérieux nemen van al die partijmilitanten over de partijgrenzen heen. Je doet dit niet, twaalf uur voor een ja of nee die partijteksten doorsturen. En is het nu zoveel gevraagd om in het parlement uitstel te vragen? Ze hadden meer dan vijfhonderd dagen nodig om te onderhandelen, wat doen die laatste 24 uur er dan toe?"